A passo svelto verso Natale | guida a tutti gli eventi del fine settimana pre-natalizio

Il countdown natalizio è iniziato: il fine settimana si anima di eventi festivi e tradizioni che rendono magico l’ultimo scorcio di dicembre. Tra mercatini, concerti e iniziative speciali, ogni angolo si prepara a vivere l’atmosfera natalizia. Un’occasione per immergersi nella gioia delle feste e scoprire tutte le proposte che rendono unico questo periodo dell’anno.

© Ilpescara.it - A passo svelto verso Natale: guida a tutti gli eventi del fine settimana pre-natalizio Oramai il Natale è quasi alle porte e gli eventi del fine settimana celebrano questa ricorrenza ma non solo. A Pescara e in provincia si alternano numerosi appuntamenti, tra cui diversi concerti di Natale, spettacoli teatrali tematici dedicati ai bambini, non mancano i mercatini e le piste di ghiaccio e tant'altro.

