A passeggio col cane campione olimpico investito da un' auto

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una tranquilla passeggiata con il cane si trasforma in un episodio drammatico: ieri mattina a Tencarola di Selvazzano, Silvio Martinello, celebre campione olimpico di ciclismo, è stato investito da un'auto. Un incidente inaspettato che ha scosso l’atmosfera e riacceso l’attenzione sulla sicurezza stradale in zona.

Immagine generica

Brutta avventura ieri mattina 17 dicembre a Tencarola di Selvazzano per Silvio Martinello, indimenticato velocista del ciclismo internazionale. Professionista dal 1986 al 2003, cinque volte campione del mondo - due nell'americana, due nella corsa a punti e una nell'inseguimento a squadre - e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Leggi anche: Muore investito da un’auto, era a spasso con il cane

Leggi anche: Muore investito da un’auto, era a spasso con il cane. Pirata in fuga

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Paura per l’oro olimpico Martinello: travolto da un’auto mentre passeggia col cane.

passeggio cane campione olimpicoA passeggio col cane, campione olimpico investito da un'auto - Brutta avventura ieri mattina 17 dicembre per Silvio Martinello a Tencarola di Selvazzano. padovaoggi.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.