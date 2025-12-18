A passeggio col cane campione olimpico investito da un' auto
Una tranquilla passeggiata con il cane si trasforma in un episodio drammatico: ieri mattina a Tencarola di Selvazzano, Silvio Martinello, celebre campione olimpico di ciclismo, è stato investito da un'auto. Un incidente inaspettato che ha scosso l’atmosfera e riacceso l’attenzione sulla sicurezza stradale in zona.
Brutta avventura ieri mattina 17 dicembre a Tencarola di Selvazzano per Silvio Martinello, indimenticato velocista del ciclismo internazionale. Professionista dal 1986 al 2003, cinque volte campione del mondo - due nell'americana, due nella corsa a punti e una nell'inseguimento a squadre - e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
