A passeggio col cane campione olimpico investito da un' auto

Una tranquilla passeggiata con il cane si trasforma in un episodio drammatico: ieri mattina a Tencarola di Selvazzano, Silvio Martinello, celebre campione olimpico di ciclismo, è stato investito da un'auto. Un incidente inaspettato che ha scosso l’atmosfera e riacceso l’attenzione sulla sicurezza stradale in zona.

