a partanna mondello si inaugura il presepe vivente villaggio betlemme

A Partanna Mondello, borgata di Palermo, in un'atmosfera già pienamente natalizia, domenica 21 dicembre, dalle ore 17,30 alle 19,30, si svolgerà la prima giornata del “Presepe vivente – Villaggio Betlemme” organizzato dall'Associazione Giovanni Paolo II della Parrocchia S. Maria degli Angeli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
All'aeroporto di Palermo torna il presepe monumentale del maestro Nicolò Giuliano: quest'anno spicca l'Albero della Pace.
Palermo - Sabato e domenica a Partanna Mondello il Mercatino di Natale Solidale facebook
