A Palermo Uniamo 2026 | quattro giorni di tavole vino e dialoghi

Uniamo 2026 torna a Palermo dal 15 al 18 gennaio, portando quattro giorni di incontri, degustazioni e scambi di idee. La terza edizione di questo evento invita a riscoprire l’enogastronomia come forma di dialogo e condivisione, sfidando le consuetudini e aprendo nuove strade per stare insieme. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati e i curiosi che desiderano esplorare un mondo di sapori e parole autentiche.

Uniamo 2026 torna per la terza edizione a Palermo dal 15 al 18 gennaio 2026, portando in città un'idea di enogastronomia che rifiuta l'abitudine e cerca, con ostinata delicatezza, nuove parole per stare insieme. Un appuntamento che mette al centro la tavola come luogo vivo, dove le differenze si incontrano. Una rivoluzione gentile che passa

