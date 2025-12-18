A Ozzano la fragilità si combatte con la normalità | al via Un pasto in Comune

A Ozzano dell’Emilia nasce un nuovo modo di affrontare la fragilità: “Un pasto in Comune”. Un progetto innovativo di welfare che promuove la solidarietà e la dignità, offrendo un aiuto concreto contro la povertà alimentare. Con questa iniziativa, il Comune punta a creare momenti di condivisione e normalità, dimostrando che insieme si può costruire una comunità più forte e inclusiva.

© Bolognatoday.it - A Ozzano la fragilità si combatte con la normalità: al via "Un pasto in Comune"

Non un semplice aiuto, ma una nuova modalità di assistenza. Il Comune di Ozzano dell’Emilia lancia “Un pasto in comune”, progetto pilota di welfare, nato per contrastare la povertà alimentare senza rinunciare alla dignità della persona.L’iniziativa, che prenderà il via ufficialmente il 12 gennaio. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

