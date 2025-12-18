A New York finisce l’era di Dolan e della sua ‘cultural war’ | il Papa sceglie il centrista Hicks

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A New York si chiude un capitolo segnato dalle tensioni culturali e dalle polarizzazioni. Con la nomina di Hicks Roma, un centrista stimato, il Papa Leone XIV sembra voler aprire una nuova era di dialogo e moderazione, mettendo fine alla lunga stagione di conflitti e scontri ideologici. Un passo importante che potrebbe segnare un cambio di rotta nella scena religiosa e politica americana.

a new york finisce l8217era di dolan e della sua 8216cultural war8217 il papa sceglie il centrista hicks

© Quotidiano.net - A New York finisce l’era di Dolan e della sua ‘cultural war’: il Papa sceglie il centrista Hicks

Roma, 18 dicembre 2025 – Papa Leone XIV manda in pensione il cardinale più filo-Trump degli Stati Uniti. E per la successione di Timoty Dolan a New York pesca dal bacino della sua Chicago, Ronald Hicks, 58 anni, optando per un profilo più centrista e sensibile alla dottrina sociale della Chiesa. Il tutto in un contesto, quello d'Oltreoceano, contrassegnato dalla ferrea stretta agli immigrati irregolari decisa dalla Casa Bianca e contestata anche di recente dal Pontefice, nonché a pochi giorni dal clamoroso annuncio che la stessa arcidiocesi della Grande Mela aveva raggiunto un accordo per risarcire con 300 milioni di dollari le vittime di abusi sessuali commessi dal clero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Leggi anche: “La sua faccia era…”. Italia, perde il controllo della moto e finisce in un canale: trovato così da due poliziotti

Leggi anche: Il globalista, Papa Leone XVI va in Libano per la sua prima visita apostolica: ecco il vero motivo della sua scelta

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.