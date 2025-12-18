A Natale torna il Gospel dell’Estate Musicale Frentana con The Triumphant Voices of Gospel dagli Stati Uniti
Quest’anno, il Natale si arricchisce di emozioni con il ritorno del Gospel dell’Estate Musicale Frentana, protagonista assoluto tra musica e spiritualità. Gli artisti statunitensi The Triumphant Voices of Gospel portano un’energia contagiosa, regalando un’esperienza indimenticabile. L’evento, organizzato dall’associazione “Amici della Musica - Fedele Fenaroli”, è un’occasione imperdibile per vivere la gioia del Natale attraverso il potente linguaggio del gospel.
Torna l’appuntamento più atteso del Natale in musica, con il tradizionale Gospel dell’Estate Musicale Frentana organizzato dall’associazione “Amici della Musica - Fedele Fenaroli”. Quest’anno, in attesa della riapertura del teatro Fenaroli, il concerto si terrà lunedì 22 dicembre, alle ore 20.30. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
