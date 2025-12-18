A Natale c' è Post per tutti

A Natale c'è Post per tutti, senza eccezioni. È il momento di condividere momenti speciali con chi amiamo, rendendo più calda e significativa questa festa. Siamo consapevoli delle differenze e delle tradizioni, e crediamo che ogni occasione possa essere un motivo per celebrare insieme, rispettando le diversità che ci arricchiscono. Perché, alla fine, il vero spirito natalizio sta nel sentirsi vicini, oltre ogni differenza.

© Ilgiornale.it - A Natale c'è Post per tutti Sia chiaro. Nessuno più di noi vorrebbe abolire tutte le feste, religiose e civili. Partendo dal 25 aprile e il Primo Maggio. Ma anche il Natale va benissimo. Se poi c'è una cosa che apprezziamo particolarmente, per la sua originalità, è il volere abolire il Natale a Natale. Ecco perché ieri quando sui social abbiamo visto un post del Post per lanciare la loro rivista tutta dedicata al Natale, ci siamo subito fermati a leggere l'articolo acchiappa-clic: quello intitolato «Contro il Natale» (in realtà la rivista è di due Natali fa, ma non se l'era filata nessuno, e ogni Natale è buono per abolire il Natale, se non ci si è riusciti il Natale precedente).

