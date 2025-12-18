A Natale andare in Austria sarà più semplice via libera temporaneo al passo
Durante le festività natalizie, raggiungere l'Austria sarà più facile grazie alla riapertura temporanea del passo di Monte Croce Carnico, dal 20 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026. Questa novità faciliterà i collegamenti tra il Friuli Venezia Giulia e la Carinzia, offrendo un’opportunità speciale per esplorare le bellezze e le tradizioni di entrambe le regioni durante il periodo festivo.
Andare in Austria durante le festività natalizie sarà più agevole. Dal 20 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026 il passo di Monte Croce Carnico tornerà temporaneamente percorribile, consentendo il collegamento tra il Friuli Venezia Giulia e la Carinzia. La riapertura del valico è stata disposta da. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Leggi anche: Ok definitivo al ddl Semplificazioni, iscrizioni semplificate e controllo digitale della frequenza. Valditara: “Un ulteriore passo verso una scuola più semplice e vicina alle famiglie e agli studenti”
Leggi anche: Comolli, non sarà un semplice Juve Milan per lui! Che sliding doors: a un passo dai rossoneri, ora è il leader della Vecchia Signora. E quel retroscena su Vlahovic…
A Natale andare in Austria sarà più semplice, via libera temporaneo al passo - Il passo di Monte Croce Carnico e la statale 52 bis riapriranno al traffico durante le festività natalizie. udinetoday.it
Guida ai regali di Natale per la Gen Z: 20 idee moda (e non solo) per andare sul sicuro - facebook.com facebook
#TG2000 - #CaroVoli, per #Natale rincari del 900%. Andare in #Sicilia costa più di un volo all’estero #12dicembre #Codacons #Antritrust #TV2000 @tg2000it @Codacons @consumatori @HelpConsumatori @adiconsum @ilSalvagenteit x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.