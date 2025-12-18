A Natale andare in Austria sarà più semplice via libera temporaneo al passo

Durante le festività natalizie, raggiungere l'Austria sarà più facile grazie alla riapertura temporanea del passo di Monte Croce Carnico, dal 20 dicembre 2025 all’11 gennaio 2026. Questa novità faciliterà i collegamenti tra il Friuli Venezia Giulia e la Carinzia, offrendo un’opportunità speciale per esplorare le bellezze e le tradizioni di entrambe le regioni durante il periodo festivo.

Guida ai regali di Natale per la Gen Z: 20 idee moda (e non solo) per andare sul sicuro - facebook.com facebook

#TG2000 - #CaroVoli, per #Natale rincari del 900%. Andare in #Sicilia costa più di un volo all’estero #12dicembre #Codacons #Antritrust #TV2000 @tg2000it @Codacons @consumatori @HelpConsumatori @adiconsum @ilSalvagenteit x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.