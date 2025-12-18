A Napoli per Natale e Capodanno un milione di turisti Armato | Merito dei nostri eventi
A Napoli, il Natale e il Capodanno attirano un milione di turisti, consolidando un trend turistico in forte crescita. La città si accende di luci e magia già da metà novembre, grazie agli eventi e alle luminarie che rendono unico il periodo festivo. Un’atmosfera coinvolgente che rende Napoli una meta imperdibile durante le festività, confermando il suo ruolo di cuore pulsante del turismo natalizio in Italia.
Prosegue il trend più che positivo per il turismo a Napoli, dove il Natale è iniziato a metà novembre con l’accensione delle luminarie. San Gregorio Armeno con la sua arte presepiale diventa il centro del mondo e torna il Capodanno di quattro giorni, lanciato con successo tre anni fa dall’Amministrazione comunale, che ha reso la città capitale europea della musica. Napoli piace – si sottolinea in una nota del Comune – e conquista tutti, tra eventi, monumenti e cibo: a raccontarlo sono le previsioni di arrivo stimate dall’Osservatorio Turistico Urbano, che rileva dati incrociando i settori alberghiero e extra alberghiero e i croceristi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
