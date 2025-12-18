A Mondovì lo spettacolo delle mongolfiere dalle forme buffe e divertenti ma anche un ospite gigantesco
A Mondovì, il cielo si anima di colori e allegria con il 36° Raduno di Mongolfiere dell’Epifania. Tra forme buffe e divertenti, lo spettacolo aereo promette emozioni e meraviglia, culminando con un ospite sorprendente di dimensioni imponenti. Un’occasione unica per vivere un inizio d’anno all’insegna di divertimento e stupore, immersi in un’atmosfera magica che trasforma il cielo in un grande palcoscenico.
Ancora una volta all'inizio dell'anno nuovo il cielo di Mondovì regalerà uno spettacolo che riempirà gli occhi di meraviglia: il 36° Raduno di Mongolfiere dell'Epifania porterà in città non solo mongolfiere dalla forma buffa e divertente, ma anche un ospite. gigantesco. Il Raduno Aerostatico.
