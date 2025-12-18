A Mondovì lo spettacolo delle mongolfiere dalle forme buffe e divertenti ma anche un ospite gigantesco

A Mondovì, il cielo si anima di colori e allegria con il 36° Raduno di Mongolfiere dell’Epifania. Tra forme buffe e divertenti, lo spettacolo aereo promette emozioni e meraviglia, culminando con un ospite sorprendente di dimensioni imponenti. Un’occasione unica per vivere un inizio d’anno all’insegna di divertimento e stupore, immersi in un’atmosfera magica che trasforma il cielo in un grande palcoscenico.

