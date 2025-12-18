A Mondavio lutto per ’Bobbi’ ex ispettore e amato mister
Mondavio si prepara a salutare con affetto Roberto Rocconi, noto come ‘Bobbi’, ex ispettore di polizia locale e figura amata dalla comunità. A 68 anni, si è spento dopo una lunga battaglia contro una grave malattia. Oggi pomeriggio, amici, familiari e cittadini si riuniranno per onorare la memoria di un uomo che ha lasciato un segno profondo. Il suo ricordo resterà vivo nel cuore di tutti.
Oggi pomeriggio la comunità di Mondavio darà l’estremo saluto all’ex ispettore di polizia locale Roberto Rocconi (foto), per tutti ‘Bobbi’, spentosi a causa di un brutto male a 68 anni. Una morte che ha colpito profondamente non solo i suoi compaesani, ma tantissime persone dell’intera vallata cesanense, perché lui ha svolto il suo lavoro anche a Orciano, Monte Porzio e San Lorenzo e, inoltre, la grande passione e competenza calcistica l’ha portato a fare l’allenatore in numerosi centri del comprensorio e in diverse categorie senior e giovanili. In ognuna delle quali mister ‘Bobbi’ si è fatto apprezzare per le sue doti tecniche e umane, lasciando ovunque un ricordo bello e indelebile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
