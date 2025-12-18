Mondavio si prepara a salutare con affetto Roberto Rocconi, noto come ‘Bobbi’, ex ispettore di polizia locale e figura amata dalla comunità. A 68 anni, si è spento dopo una lunga battaglia contro una grave malattia. Oggi pomeriggio, amici, familiari e cittadini si riuniranno per onorare la memoria di un uomo che ha lasciato un segno profondo. Il suo ricordo resterà vivo nel cuore di tutti.

© Ilrestodelcarlino.it - A Mondavio lutto per ’Bobbi’ ex ispettore e amato mister

Oggi pomeriggio la comunità di Mondavio darà l’estremo saluto all’ex ispettore di polizia locale Roberto Rocconi (foto), per tutti ‘Bobbi’, spentosi a causa di un brutto male a 68 anni. Una morte che ha colpito profondamente non solo i suoi compaesani, ma tantissime persone dell’intera vallata cesanense, perché lui ha svolto il suo lavoro anche a Orciano, Monte Porzio e San Lorenzo e, inoltre, la grande passione e competenza calcistica l’ha portato a fare l’allenatore in numerosi centri del comprensorio e in diverse categorie senior e giovanili. In ognuna delle quali mister ‘Bobbi’ si è fatto apprezzare per le sue doti tecniche e umane, lasciando ovunque un ricordo bello e indelebile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Addio a Tonino, il mister. Lutto a Santo Stefano Magra

Leggi anche: Grave lutto a La7, è morto Paolo Sottocorona: l'amato meteorologo era in onda fino a stamattina

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

A Mondavio lutto per ’Bobbi’ ex ispettore e amato mister - E’ stato allenatore in numerosi centri del comprensorio . msn.com