A Mili San Pietro il primo Giro dei presepi tra vicoli e tradizione
Venerdì 19 dicembre 2025, Mili San Pietro ospiterà il suo primo “Giro dei presepi”, un affascinante itinerario tra vicoli e tradizioni natalizie. L’evento, che prenderà il via alle ore 19 da piazza San Pietro, invita residenti e visitatori a scoprire l’atmosfera magica del paese attraverso le suggestive creazioni artistiche delle periferie. Un modo speciale per vivere il Natale all’insegna della cultura e della comunità.
Venerdì 19 dicembre 2025, con inizio alle ore 19 dalla piazza San Pietro, si terrà a Mili San Pietro il primo caratteristico “Giro dei presepi”. L’iniziativa, promossa dal Centro Turistico Giovanile di Mili, che quest’anno celebra i cinquant’anni di attività, e dalla Parrocchia di Mili San Pietro. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
