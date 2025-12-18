A Mili San Pietro il primo Giro dei presepi tra vicoli e tradizione

Venerdì 19 dicembre 2025, Mili San Pietro ospiterà il suo primo “Giro dei presepi”, un affascinante itinerario tra vicoli e tradizioni natalizie. L’evento, che prenderà il via alle ore 19 da piazza San Pietro, invita residenti e visitatori a scoprire l’atmosfera magica del paese attraverso le suggestive creazioni artistiche delle periferie. Un modo speciale per vivere il Natale all’insegna della cultura e della comunità.

