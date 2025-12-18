A Milano Cortina 2026 la gara non è solo sulle piste | chi vince la sfida delle divise

A pochi mesi dai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, l’attenzione si accende anche sulle divise ufficiali. In un clima di crescente attesa, la competizione si fa più intensa, non solo sulle piste, ma anche nello stile e nell’immagine degli atleti. Mentre il countdown avvicina, il mondo osserva con entusiasmo i dettagli che renderanno unico questo grande evento internazionale.

M ancano pochi mesi ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina e, paradossalmente, il clima intorno all’evento si fa sempre più caldo. Dall’annuncio dell’esibizione d’apertura di Mariah Carey alle polemiche sui cantieri ancora in bilico, fino allo strano caso del re-selling delle tute dei tedofori, il conto alla rovescia procede tra entusiasmo e frizioni. In questo intreccio di notizie, ce n’è però una che mette (quasi) tutti d’accordo: sono state svelate le divise ufficiali delle nazionali e i marchi chiamati a firmarle. Milano Cortina 2026, l’Italia ha i suoi quattro portabandiera: ecco chi sono X Se l’Italia si affida, senza sorprese, ad Armani, gli altri team hanno seguito strade diverse, talvolta più legate alla performance sportiva, talvolta all’eredità culturale dei rispettivi Paesi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

