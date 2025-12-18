A lezione da Bove e Dybala | i due calciatori in campo per il sociale

Questa mattina, Bove e Dybala uniscono il calcio a un gesto di solidarietà, partecipando a una lezione di primo soccorso. Due protagonisti del campo, impegnati in un’iniziativa che promuove valori importanti e sensibilizza sul tema del sociale. Uno scatto condiviso sui social testimonia il loro impegno, dimostrando come lo sport possa essere anche un veicolo di solidarietà e responsabilità.

© Sololaroma.it - A lezione da Bove e Dybala: i due calciatori in campo per il sociale Questa mattina l’ex calciatore giallorosso Edoardo Bove ha pubblicato un post su Instagram in compagnia di Paulo Dybala per documentare la loro partecipazione a una lezione incentrata sul primo soccorso. Sotto le foto inserite sui social, il centrocampista italiano ha scritto in descrizione che “la formazione al Primo Soccorso resta una sfida e una responsabilità “. Dybala ha poi prontamente ripubblicato il post nelle sue stories, ringraziando l’ex compagno per aver condiviso con lui quest’esperienza. Lo spirito dell’iniziativa. Il 17 dicembre i due giocatori, accompagnati da specialisti, hanno seguito l’ iniziativa organizzata all’interno del centro sportivo della Boreale ASD in collaborazione con la Fondazione Giorgio Castelli. 🔗 Leggi su Sololaroma.it Leggi anche: Bove: "Obiettivo? Tornare in campo il prima possibile" Leggi anche: Edoardo Bove, incubo finito? Il calciatore è pronto a tornare “in campo” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. L'INIZIATIVA - Dybala alla lezione di primo soccorso organizzata da Bove a Casa Viola. Dybala alla lezione di primo soccorso organizzata da Bove a Casa Viola - Paulo Dybala ha preso parte ieri al corso di Primo Soccorso organizzato da Edoardo Bove insieme alla fondazione Giorgio Castelli a Casa Viola, il centro sportivo dove gioca la Boreale. tuttosport.com

