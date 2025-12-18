A Holly Jolly Christmas il concerto di Natale a Carpi

Prepara il cuore alle festività con A Holly Jolly Christmas, il magico concerto di Natale a Carpi. Sabato 20 dicembre, nella suggestiva chiesa di S. Bernardino Realino, i cori La Fonte di Cognento e Armonico Ensemble porteranno melodie natalizie, creando un’atmosfera di gioia e condivisione. Un’occasione speciale per vivere lo spirito delle feste attraverso musica e tradizione.

Concerto di Natale sabato 20 dicembre nella chiesa di S. Bernardino Realino a Carpi.Alle 21.00 si esibiscono i cori La Fonte di Cognento (diretto da Cecilia Fontana) e Armonico Ensemble di Carpi (diretto da Silvia Biasini).L'ingresso all'evento, intitolato "A holly jolly Christmas", è libero.

Questa sera alle 21 presso il Cinema Don Natale Leone, il primo appuntamento della rassegna Note di Natale. Suoneranno la Holly Jolly Christmas Band nel concerto "Incanto di Natale", un racconto musicale di suoni e tradizioni a cura dell'Assessorato all - facebook.com facebook

