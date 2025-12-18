A Holly Jolly Christmas il concerto di Natale a Carpi

Prepara il cuore alle festività con A Holly Jolly Christmas, il magico concerto di Natale a Carpi. Sabato 20 dicembre, nella suggestiva chiesa di S. Bernardino Realino, i cori La Fonte di Cognento e Armonico Ensemble porteranno melodie natalizie, creando un’atmosfera di gioia e condivisione. Un’occasione speciale per vivere lo spirito delle feste attraverso musica e tradizione.

Concerto di Natale sabato 20 dicembre nella chiesa di S. Bernardino Realino a Carpi.Alle 21.00 si esibiscono i cori La Fonte di Cognento (diretto da Cecilia Fontana) e Armonico Ensemble di Carpi (diretto da Silvia Biasini).L’ingresso all’evento, intitolato "A holly jolly Christmas", è libero.Il. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

