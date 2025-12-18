In un clima di crescente tensione, i vertici militari e politici sembrano spingere verso un conflitto armato, ignorando le conseguenze per il popolo e la Costituzione. Da figure francesi come Mandon e Cavo Dragone fino ai sviluppi in Inghilterra, si percepisce una volontà di escalation che minaccia di mettere a rischio le vite di generazioni future, lasciando intendere un pericolo imminente che richiede attenzione e riflessione.

Dal francese Mandon a Cavo Dragone fino all’Inghilterra: i generaloni vogliono il conflitto armato. E ci dicono di prepararci «a perdere i nostri figli». Gli interventisti però fanno i conti senza la Costituzione e gli italiani. 🔗 Leggi su Laverita.info

