A Christmas Carol | spettacolo tratto dal racconto di Dickens con Roberto Ciufoli

La magia del Natale prende vita sul palco del Teatro Duse di Bologna con il musical ‘A Christmas Carol’, tratto dal celebre racconto di Dickens. Uno spettacolo coinvolgente e ricco di emozioni, interpretato da Roberto Ciufoli, che trasporterà il pubblico in un viaggio tra sogno e realtà. Non perdere questa occasione di vivere lo spirito natalizio in un modo unico e indimenticabile.

La magia del Natale torna sul palco del Teatro Duse di Bologna con il musical 'A Christmas Carol', in scena sabato 20 dicembre alle ore 17.30 e domenica 21 dicembre, in doppia replica, alle 15.30 e alle 18.30. Lo spettacolo, tratto dal racconto di Charles Dickens, vede Roberto Ciufoli nei panni.

