A che punto è la Roma di Gasperini | identità numeri e analisi tattica dopo 15 giornate

Dopo 15 giornate, la Roma di Gasperini si conferma una squadra con un’identità ben definita, riconoscibile anche nelle prestazioni meno brillanti. I principi di gioco e l’approccio tattico emergono chiaramente, offrendo un quadro preciso della fase evolutiva e delle potenzialità di questa formazione. Un’analisi approfondita svela numeri e strategie che delineano il percorso del club in questa stagione.

La Roma di Gasperini, oggi, è una squadra già “scritta”: riconosci i principi anche quando la prestazione non brilla. Dopo 15 giornate è quarta con 30 punti, ha segnato 16 gol e ne ha subiti appena 8. Ma il numero che più spiega la sua natura è un altro: quando passa avanti, non lascia scampo ( 9 vittorie su 9 nelle partite in cui ha segnato per prima); quando va sotto, invece, fatica a cambiare il destino e l’ha ribaltata solo a Firenze. È una Roma che controlla meglio di quanto “strappi”, che gestisce meglio di quanto “insegua”. L’impianto: 3 dietro, aggressione alta e riferimenti sull’uomo. Gasperini ha portato a Roma i suoi dogmi: pressione in avanti, uscite aggressive dei braccetti, duelli individuali “orientati” per togliere tempo e linee di passaggio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

