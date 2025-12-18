A che ora partono Paris e gli azzurri nel superG di Val Gardena 2025 | programma esatto n di pettorale tv

Venerdì 19 dicembre, la Val Gardena ospiterà il superG maschile di Coppa del Mondo 2025, una delle gare più attese della stagione. Gli sciatori italiani, tra cui gli azzurri, si preparano a sfidarsi sulle piste con precisione e determinazione. Ecco il programma dettagliato, gli orari di partenza e le informazioni sulla copertura televisiva, per non perdere nemmeno un istante di questa emozionante competizione.

Venerdì 19 dicembre andrà in scena il superG maschile della Val Gardena, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Si torna sulla Saslong dopo la prima discesa del giovedì, nuovo evento all’insegna della velocità sulle nevi italiane e con tanti big pronti a darsi battaglia in una Classica del Circo Bianco. Appuntamento alle ore 11.45, l ‘Italia inseguirà il risultato di lusso dopo essere stata grandissima protagonista in discesa. Dominik Paris (terzo in discesa), Florian Schieder (sesto), Mattia Casse (settimo), Giovanni Franzoni (ottavo) e l’eterno Christof Innerhofer (undicesimo) cercheranno di confermarsi ai vertici e vedremo all’opera anche Guglielmo Bosca, Marco Abbruzzese, Benjamin Jacques Alliod e Max Perathoner. 🔗 Leggi su Oasport.it

