A che ora parte Sofia Goggia nella seconda prova di discesa in Val d’Isere 2025 | n di pettorale programma preciso tv
Domani, venerdì 19 dicembre, si svolgerà la seconda prova cronometrata sulla pista Oreiller-Killy di Val d’Isère, in vista della discesa libera di sabato. La competizione vedrà protagonista Sofia Goggia, con il suo numero di pettorale e un programma dettagliato che seguiranno gli appassionati in diretta TV, pronti a scoprire le sue performance sulla neve francese.
Domani, venerdì 19 dicembre, si terrà la seconda prova cronometrata sulla Oreiller – Killy di Val d’Isere in vista della discesa libera prevista sabato. In Francia si disputa questo weekend un nuovo appuntamento dedicato alla velocità per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026, dopo lo Speed Opening stagionale andato in scena lo scorso fine settimana a St.Moritz. Sofia Goggia ha dettato legge nel primo training ufficiale sulla pista transalpina, firmando il miglior tempo con un buon margine sulle statunitensi Breezy Johnson, Jacqueline Wiles e soprattutto Lindsey Vonn (distante 82 centesimi) senza forzare più di tanto. 🔗 Leggi su Oasport.it
