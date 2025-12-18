A che ora lo sci alpino oggi | startlist discesa Val Gardena tv streaming

Oggi si apre il grande spettacolo dello sci alpino con la startlist della discesa in Val Gardena, parte del trittico di gare della Coppa del Mondo 2025-2026. Gli appassionati potranno seguire l'evento in diretta tv e streaming, vivendo l'emozione di uno degli appuntamenti più attesi della stagione.

Si parte ufficialmente con l’attesissimo trittico di gare della Val Gardena, valevoli per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Sulla meravigliosa cornice della Saslong andrà infatti in scena la prima delle tre gare in programma sulla pista altoatesina nel corso di questa settimana. Si inizierà oggi, giovedì 18 dicembre, con la prima delle due discese in calendario. Il via sarà dato alle ore 11.45. Arriviamo all’evento con una sola prova alle spalle. Nella giornata di ieri, infatti, è stata cancellata la seconda prova sulla Saslong e, di conseguenza, gli specialisti della velocità saranno chiamati alla gara con un solo allenamento nelle gambe. 🔗 Leggi su Oasport.it

