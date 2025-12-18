A che ora lo sci alpino oggi in tv | startlist discesa Val Gardena canale streaming

Oggi l’attenzione degli appassionati di sci alpino si concentra sulla Val Gardena, dove prende il via il primo dei tre appuntamenti della stagione 2025-2026. La discesa maschile promette emozioni forti, con startlist, orario di inizio e canali dedicati disponibili per seguire l’evento in diretta streaming. Ecco tutte le informazioni per non perdere nemmeno un minuto di questa emozionante tappa sulla neve italiana.

Si parte ufficialmente con l’attesissimo trittico di gare della Val Gardena, valevoli per la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026. Sulla meravigliosa cornice della Saslong andrà infatti in scena la prima delle tre gare in programma sulla pista altoatesina nel corso di questa settimana. Si inizierà oggi, giovedì 18 dicembre, con la prima delle due discese in calendario. Il via sarà dato alle ore 11.45. LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE IN VAL GARDENA DALLE 11.45 Arriviamo all’evento con una sola prova alle spalle. Nella giornata di ieri, infatti, è stata cancellata la seconda prova sulla Saslong e, di conseguenza, gli specialisti della velocità saranno chiamati alla gara con un solo allenamento nelle gambe. 🔗 Leggi su Oasport.it

