A che ora il biathlon oggi sprint femminile Annecy 2025 | programma tv startlist streaming
Oggi, giovedì 18 dicembre, si inaugura la terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026 con la sprint femminile ad Annecy. Dopo Hochfilzen, le atlete si sfideranno sulle nevi francesi, con il programma, le startlist e le dirette streaming pronti a regalare emozioni. Scopri orari, tv e tutte le informazioni per seguire questa emozionante tappa di biathlon.
Oggi, giovedì 18 dicembre, prende il via la terza tappa della Coppa del Mondo di biathlon 2025-2026. Messo in archivio l’appuntamento di Hochfilzen (Austria), quest’oggi si darà inizio alle danze sulle nevi di Annecy-Le Grand Bornard (Francia). In terra transalpina il massimo circuito internazionale terra banco e il day-1 sarà caratterizzato dalla 7.5 km Sprint femminile. Alle 14.15 comincierà la prova dei due poligoni e si prospetta una gara aperta a qualsiasi risultato. Indubbiamente, lo squadrone francese avrà grandi motivazioni. Inoltre, nella Sprint andata in scena in Austria, Lou Jeanmonnot si è imposta e le motivazioni sono quelle di replicare nel medesimo format di gara, davanti al pubblico di casa. 🔗 Leggi su Oasport.it
