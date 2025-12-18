A che ora gli sport invernali oggi | orari giovedì 18 dicembre calendario gare tv streaming

Scopri gli orari e il calendario delle gare di oggi, giovedì 18 dicembre, dedicati agli sport invernali. Tra sci alpino, biathlon, snowboard, freestyle e altri, le competizioni proseguono con emozioni e sfide ad alta quota. Segui le dirette in TV e streaming per non perdere nemmeno un momento di questa giornata ricca di adrenalina sulle piste e nelle pedane.

Oggi, giovedì 18 dicembre, saranno di scena diversi sport invernali: proseguiranno le gare di Coppa del Mondo per lo sci alpino, il biathlon, la combinata nordica, lo snowboard alpino, lo sci freestyle, lo slittino e lo skeleton, e di IBU Junior Cup per il biathlon. LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE IN VAL GARDENA DALLE 11.45 La gara d'apertura del programma di Annecy-Le Grand Bornand, in Francia, sede della terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, vedrà andare in scena alle ore 14.15, la 7.5 km sprint femminile. Saranno 103 le atlete complessivamente al via. Tra le quattro italiane in gara ci saranno, ovviamente, anche Lisa Vittozzi, inserita nel gruppo rosso, con il pettorale numero 48, che scatterà alle ore 14:39:00, e Dorothea Wierer, inserita a sua volta nel gruppo rosso, con il pettorale numero 64, che sarà al via alle ore 14:40:30.

