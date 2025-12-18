A Castiglio Fiorentino il christmas jumper day

A Castiglion Fiorentino, l’atmosfera natalizia si fa ancora più speciale con il “Christmas Jumper Day”. La città si prepara a vivere un giorno all’insegna della convivialità e del divertimento, culminando in una celebrazione che unisce tradizione e allegria. Le vie si riempiono di colori e sorrisi, creando un clima di festa che coinvolge tutta la comunità in un’incantevole cornice natalizia.

© Lanazione.it - A Castiglio Fiorentino il “christmas jumper day” Arezzo, 18 dicembre 2025 – C astiglion Fiorentino, da giorni ormai, si è vestita a festa e il suo abbigliamento, grazie alla ricca proposta di manifestazioni, è quello delle grandi occasioni. Si respira già un’atmosfera calda e accogliente, capace di attirare e incantare grandi e piccini, avvolti in una magia tutta da vivere. Tra le varie iniziative non può certo mancare il Christmas Jumper Day che non è una novità per la nostra Città, ma un immancabile appuntamento consolidato, che si ripete già da diversi anni, con la partecipazione delle classi della Scuola Primaria “Ghizzi”. L'evento prevede che vengano indossati maglioni natalizi decorati, per raccogliere fondi, a scopo benefico, in collaborazione quest'anno, con Save the Children proprio per imparare a mettersi nei panni degli altri anche di quelli meno fortunati. 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Christmas Jumper Day: maglione natalizio e personaggi memorabili Leggi anche: Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino: al via la stagione 2025/26 Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Christmas Jumper Day, tornano i maglioni colorati; Castiglion Fiorentino ha ospitato il raduno della Nazionale Italiana Sbandieratori e Musici LIS. A Castiglio Fiorentino il “christmas jumper day” - Bambini e adulti, siete tutti invitati a rispolverare i bellissimi maglioni che vi calzano a pennello, ma questo è tutto un altro paio di maniche. lanazione.it

Christmas Jumper Day, tornano i maglioni colorati - A Castiglion Fiorentino tutto è pronto per il Christmas Jumper Day dove i bambini si vestono con maglioncini natalizi per raccogliere fondi per iniziative benefiche, quest’anno legate a Save the ... teletruria.it

Xmas Jumper il maglione decorato a Castiglion Fiorentino - ARezzo, 12 dicembre 2023 – In occasione delle prossime festività torna l’immancabile appuntamento con i “famosi maglioni natalizi” e saranno gli alunni e le alunne dell’I. lanazione.it

Buonanotte da Castiglion Fiorentino (foto Igers Arezzo) - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.