A Castelbuono tre giorni di gospel internazionale | in scena artisti pluripremiati

A Castelbuono, durante il Natale in Sicilia 2025, si accenderà la magia del gospel internazionale con tre giorni di musica straordinaria. Artisti pluripremiati provenienti da tutto il mondo si esibiranno in un evento che promette emozioni uniche, unendo tradizione e talento in un’atmosfera di festa e spiritualità. Un’occasione imperdibile per vivere la musica e la cultura in un contesto incantato.

In occasione del Natale in Sicilia 2025 uno degli eventi più significativi si svolgerà a Castelbuono con tre giorni di gospel internazionale. Nella città madonita, per la rassegna Castelbuono Jazz Winter, ideata da Angelo Butera, infatti, sono in programma tre appuntamenti presso l'auditorium.

