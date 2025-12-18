A Castelbuono tre giorni di gospel internazionale | in scena artisti pluripremiati

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Castelbuono, durante il Natale in Sicilia 2025, si accenderà la magia del gospel internazionale con tre giorni di musica straordinaria. Artisti pluripremiati provenienti da tutto il mondo si esibiranno in un evento che promette emozioni uniche, unendo tradizione e talento in un’atmosfera di festa e spiritualità. Un’occasione imperdibile per vivere la musica e la cultura in un contesto incantato.

a castelbuono tre giorni di gospel internazionale in scena artisti pluripremiati

© Palermotoday.it - A Castelbuono tre giorni di gospel internazionale: in scena artisti pluripremiati

In occasione del Natale in Sicilia 2025 uno degli eventi più significativi si svolgerà a Castelbuono con tre giorni di gospel internazionale.Nella città madonita, per la rassegna Castelbuono Jazz Winter, ideata da Angelo Butera, infatti, sono in programma tre appuntamenti presso l'auditorium. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Tre serate gratuite di Gospel a La Loggia: in scena le Open Nights della Torino Gospel Academy

Leggi anche: “Artisti a corte”: la vera arte torna protagonista a Castelbuono

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Castelbuono in technicolor: Ypsigrock 2025, quattro giorni di musica e visioni - Il borgo siciliano ha ospitato la 28ª edizione del festival che fonde musica alternative e arte contemporanea. tg24.sky.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.