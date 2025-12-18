A Castel di Lucio niente luminarie | I soldi preferiamo inviarli a Gaza

A Castel di Lucio, un Natale diverso dal solito: niente luminarie, ma tanta solidarietà. L’amministrazione ha deciso di destinare il budget previsto per gli addobbi alla solidarietà internazionale, sostenendo i cittadini di Gaza in un gesto di umanità e vicinanza. Un esempio di come il senso di comunità possa superare le tradizioni, portando speranza e aiuto a chi ne ha più bisogno.

Un Natale con meno luci e ipocrisia e con più coscienza! Nel Messinese, il comune di #CasteldiLucio ha deciso di andare controcorrente: rinunciare a delle luminarie ed eventi natalizi per destinare 4.000 euro agli aiuti umanitari per Gaza, terra martoriata da d - facebook.com facebook

