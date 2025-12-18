A Castel di Lucio niente luminarie | I soldi preferiamo inviarli a Gaza
A Castel di Lucio, un Natale diverso dal solito: niente luminarie, ma tanta solidarietà. L’amministrazione ha deciso di destinare il budget previsto per gli addobbi alla solidarietà internazionale, sostenendo i cittadini di Gaza in un gesto di umanità e vicinanza. Un esempio di come il senso di comunità possa superare le tradizioni, portando speranza e aiuto a chi ne ha più bisogno.
Niente addobbi, tanta solidarietà. Sarà un Natale alternativo a Castel di Lucio, l'amministrazione comunale ha infatti scelto di destinare il budget stanziato inizialmente per le luminarie, per aiutare i cittadini di Gaza. Il messaggio dell'amministrazione comunale"Nessuno può restare. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Castel di Lucio accende una luce a Gaza: 4mila euro di aiuti rinunciando alle luminarie natalizie.
