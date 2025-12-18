9.000 case per coloni Israele cancella lo scalo di Qalandiya

Israele ha deciso di cancellare lo scalo dell’aeroporto di Qalandiya, lasciando in piedi solo il terminal rinnovato. Un’area che potrebbe trasformarsi in una scuola religiosa o un hotel, segnando un cambiamento significativo nel paesaggio e nella gestione di uno dei principali punti di accesso palestinesi. Questa decisione riflette le complesse dinamiche di una regione in continuo mutamento, tra tensioni, progetti e speranze di un futuro diverso.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.