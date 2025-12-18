24 Ore Le Mans niente ‘Ponte Dunlop’ dal 2026

A partire dal 2026, il celebre Ponte Dunlop di Le Mans cambierà nome, diventando ‘Goodyear’. Questa modifica segna un nuovo capitolo nella storia della leggendaria gara, sostituendo un simbolo storico con un nuovo marchio. Un’evoluzione che riflette i cambiamenti nel panorama delle sponsorizzazioni e delle tradizioni di uno degli eventi più iconici del motorsport.

Dalla prossimo anno un simbolo di Le Mans non ci sarà più. Stando a quanto riportato da Ouest-France, quotidiano locale francese, l’iconico ‘Ponte Dunlop’ che si trova poco dopo la partenza cambierà nome trasformandosi in ‘Goodyear’. Il marchio americano è presente nel FIA World Endurance Championship e di conseguenza a Le Mans come fornitore unico per la classe LMGT3 e per la categoria LMP2. Da inizio 2025, Goodyear ha ceduto il marchio Dunlop a Sumitomo Rubber Industries, un accordo stimato in 701 milioni di dollari. Il provvedimento comprende riguarda anche tutte le attività e soprattutto i diritti del brand in Europa, Nord America e Oceania. 🔗 Leggi su Oasport.it

