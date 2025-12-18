20 anni della Fondazione Cannavaro Ferrara | 500 cuori al Teatro Mediterraneo per i neonati della Federico II

Un evento indimenticabile ha celebrato i 20 anni della Fondazione Cannavaro Ferrara, riunendo 500 cuori al Teatro Mediterraneo. Una serata ricca di emozioni e partecipazione, dedicata ai neonati della Federico II e alla missione della fondazione, che da due decenni si impegna con passione e dedizione. Un traguardo importante che rafforza il legame tra solidarietà e comunità, lasciando un ricordo speciale nel cuore di tutti i presenti.

Una serata magica, avvolta dall'emozione e dalla partecipazione, ha celebrato ieri sera al Teatro Mediterraneo della Mostra d'Oltremare il ventesimo anniversario della Fondazione Cannavaro Ferrara. Il Charity Christmas Show 2025 - Winter Edition si è trasformato in un autentico abbraccio.

Fondazione Cannavaro Ferrara, successo per il Charity Christmas Show 2025 - Compie 20 anni la Fondazione Cannavaro Ferrara e festeggia l'importante traguardo sempre volto all'impegno sociale, con il tradizionale Charity Christmas Show che quest'anno ha ... ilmattino.it

Trionfo di solidarietà per i 20 anni della Fondazione Cannavaro Ferrara: 500 cuori al Teatro Mediterraneo per i neonati della Federico II - Una serata magica, avvolta dall’emozione e dalla partecipazione, ha celebrato ieri sera al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare il ventesimo anniversario della Fondazione Cannavaro Ferrara Il ... 100x100napoli.it

