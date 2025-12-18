19 Dicembre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 19 dicembre segna il 353º giorno dell’anno, con ancora 12 giorni alla fine. Tra oroscopi, almanacchi e curiosità storiche, questa giornata offre uno sguardo sulle tradizioni e i simboli di dicembre. Il proverbio del giorno ci ricorda la rigidezza dell’inverno, mentre le date e gli eventi di oggi si intrecciano con il nostro passato e le credenze popolari.

Il 19 dicembre è il 353º giorno del calendario gregoriano. Mancano 12 giorni alla fine dell’anno.Proverbio del giorno: Dicembre con la rugiada, inverno con due spade, rigido.Santi del giorno: San Dario di Nicea (Martire)Etimologia: Dario, deriva dal persiano Darayavaush significa “che mantiene il. 🔗 Leggi su Veronasera.it

