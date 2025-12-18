18 Dicembre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 18 dicembre segna il 352º giorno dell’anno, con soli 13 giorni alla fine. Una giornata ricca di storia e tradizione, accompagnata dal proverbio “Dicembre piglia e non rende”, che ci ricorda le sfide di questa stagione. Scopri le previsioni dell’oroscopo, gli eventi storici e i santi celebrati in questo giorno, per vivere al meglio ogni momento di questa fase dell’anno.

Il 18 dicembre è il 352º giorno del calendario gregoriano. Mancano 13 giorni alla fine dell'anno.

Proverbio del giorno: Dicembre piglia e non rende.

Santi del giorno: San Graziano di Tours (Vescovo)

Oroscopo del 18 dicembre 2025 – Giovedì
Le previsioni dell'Intelligenza Artificiale: amore, lavoro.

Almanacco | Giovedì 18 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Le donne dell'Australia Meridionale diventano le prime in Australia ad ottenere il diritto di voto attivo e passivo, l'ultima miniera di carbone del Regno Unito, la Kellingley Colliery, cessa l'attività.

