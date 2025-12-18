?? Barbara Alberti | Parlare della famiglia porta sfortuna difendete l’intimità

Barbara Alberti invita a tutelare l’intimità familiare, sconsigliando di parlarne troppo, e critica l’esibizionismo sui social. In occasione del lancio del suo nuovo libro, “Gelosia”, la scrittrice riflette sulla natura esclusiva dell’amore, lanciando una provocazione contro la superficialità delle piattaforme digitali e sottolineando l’importanza di preservare i momenti più autentici e riservati.

