?? Barbara Alberti | Parlare della famiglia porta sfortuna difendete l’intimità
Barbara Alberti invita a tutelare l’intimità familiare, sconsigliando di parlarne troppo, e critica l’esibizionismo sui social. In occasione del lancio del suo nuovo libro, “Gelosia”, la scrittrice riflette sulla natura esclusiva dell’amore, lanciando una provocazione contro la superficialità delle piattaforme digitali e sottolineando l’importanza di preservare i momenti più autentici e riservati.
La scrittrice, in occasione del lancio del suo nuovo libro "Gelosia", lancia una provocazione contro l'esibizionismo dei social e riflette sulla natura esclusiva dell'amore. Barbara Alberti torna a far discutere con le sue riflessioni taglienti e anticonformiste. Durante la presentazione del suo ultimo saggio, intitolato semplicemente "Gelosia" (edito a ottobre), la scrittrice ha affrontato temi
