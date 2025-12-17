Zoppas | Possibile chiudere 2025 con 644 miliardi export
Zoppas evidenzia che, grazie all'aumento del 3,4% dell'export italiano a ottobre, è possibile chiudere il 2025 con circa 644 miliardi di export, un risultato molto positivo per l'economia del paese.
Milano, 17 dic.(Adnkronos) - "Possiamo considerare un elemento molto positivo il dato che è uscito ieri dall'Istat di ottobre, che conta un aumento del 3,4 per cento", a proposito dell'export l'export italiano. "Questo significa che se dovessimo continuare con questo trend - non si tratta di una stima ma di una proiezione - a fine anno potremmo raggiungere i 644 miliardi di euro di fatturato dell'export". Così il presidente dell'agenzia Ice, Matteo Zoppas, a margine della Conferenza nazionale dell'Export e dell'internazionalizzazione delle imprese a Fiera Milano a Rho. 🔗 Leggi su Iltempo.it
