zocca cambia la tariffa per la raccolta dei rifiuti

A partire dal 1° gennaio 2026, anche a Zocca entrerà in vigore la Tariffa Corrispettiva Puntuale (TCP), un nuovo sistema di gestione dei rifiuti. Questa innovazione mira a incentivare la differenziazione e il conferimento responsabile dei rifiuti, adottando un metodo basato sulla quantità effettivamente conferita dagli utenti.

Dal primo gennaio 2026 arriva anche a Zocca la Tariffa Corrispettiva Puntuale (TCP), che tiene conto della quantità di rifiuto indifferenziato effettivamente conferito. Come per la TARI, l’importo della TCP è calcolato anche in base alla superficie dell’immobile e al numero degli occupanti (per le utenze domestiche) o alla categoria di attività svolta (per le utenze non domestiche). Insieme alle quote relative alla superficie e al nucleo familiare o alla categoria di attività, nella bolletta è indicata la voce relativa alla quota variabile di base; solo se questa quantità verrà superata ci sarà anche la quota variabile aggiuntiva. Ilrestodelcarlino.it

