Zirkzee torna in Serie A? Roma in pole ecco cos’è disposto a fare il club di Gasperini Le ultime in chiave mercato

Il futuro di Joshua Zirkzee si fa sempre più incerto: la Roma, in prima fila, sogna di portarlo in Serie A, mentre il club di Gasperini è pronto a fare la sua mossa. Dopo la Coppa d’Africa, l’attesa per il via libera dal Manchester United si fa spasmodica, con il mercato di gennaio ormai alle porte e Zirkzee come obiettivo prioritario per rinforzare l’attacco.

© Juventusnews24.com - Zirkzee torna in Serie A? Roma in pole, ecco cos'è disposto a fare il club di Gasperini. Le ultime in chiave mercato Zirkzee obiettivo numero uno per gennaio. Il club giallorosso attende il via libera dal Manchester United dopo la Coppa d'Africa. La Roma si prepara a una sessione invernale da protagonista, con l'obiettivo dichiarato di potenziare il reparto offensivo a disposizione di Gian Piero Gasperini. Nonostante il quarto posto in classifica dopo 15 giornate, i giallorossi hanno palesato limiti realizzativi, complici i problemi fisici di Artem Dovbyk e un rendimento altalenante di Evan Ferguson, sebbene quest'ultimo sia apparso in netta crescita nelle recenti uscite, come nel successo contro il Como. Il nome in cima alla lista del ds Massara è quello di Joshua Zirkzee.

