Ziliani sull’Inter | Gioca meglio dell’anno scorso Il migliore fin qui è stato lui 

Inter News 24 Il giornalista Paolo Ziliani ha parlato dell’Inter, dicendo che gioca meglio ora rispetto alla gestione Inzaghi. Poi una sua opinione sul miglior nerazzurro fino ad ora. Il giornalista Paolo Ziliani ha tracciato un primo bilancio della stagione sull’ Inter, attualmente capolista in Serie A e impegnata nella corsa alla Supercoppa Italiana. Secondo l’analisi, il principale artefice del primato della Beneamata è Cristian Chivu, l’allenatore rumeno ed ex difensore del Triplete, considerato il miglior elemento della stagione per la sua gestione tattica. LE ULTIME SULL’INTER Ziliani ha elogiato la solidità dei meneghini, pur evidenziando alcuni limiti strutturali che la compagine milanese dovrà monitorare. 🔗 Leggi su Internews24.com

