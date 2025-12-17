Il presidente Zelensky avverte che Mosca si sta preparando a proseguire la guerra anche nel prossimo anno, con segnali sia politici che militari. La minaccia di un ulteriore anno di conflitto in Ucraina emerge da recenti avvisi ufficiali, sottolineando la persistente tensione tra le parti e l’incertezza sul futuro della regione.

© Thesocialpost.it - Zelensky avverte: “Mosca si prepara a un altro anno di guerra”

La Russia si starebbe preparando a proseguire la guerra in Ucraina anche nel prossimo anno. L’allarme arriva direttamente dal presidente Volodymyr Zelensky, che in un messaggio diffuso su Telegram parla di «ulteriori segnali» provenienti da Mosca, non solo sul piano politico ma anche militare. Secondo il leader ucraino, «questi segnali non riguardano solo noi» e devono essere colti e affrontati dai partner internazionali, in particolare dagli Stati Uniti. Zelensky contesta apertamente la narrazione secondo cui il Cremlino sarebbe interessato a porre fine al conflitto: «Dalla Russia si sente una retorica completamente diversa, accompagnata da ordini ufficiali dell’esercito », scrive, invitando gli alleati non solo a osservare ma a reagire. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Leggi anche: L'insulto choc di Putin: "I leader Ue? Maiali approfittatori". Zelensky: "Mosca prepara un altro anno di guerra"

Leggi anche: Trump: Ora Putin si fermi. Zelensky avverte Mosca. E l'ambasciatore russo a Parigi: «Se i nostri caccia saranno abbattuti, sarà guerra»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Putin attacca leader europei: «Porcellini accodati a Biden». Zelensky: «Russia prepara altro anno di guerra»; Trump a Zelensky: Sia realistico. Poi l'avvertimento: Non vogliamo perdere tempo con l'Ucraina; Zelensky: “Trump vuole il nostro ritiro dal Donbass, ma serve prima un referendum”.

Putin insulta i leader Ue: “Sono porcellini accodati a Biden”. E rilancia: negoziati veri o guerra - Il presidente russo attacca ancora gli occidentali: puntavano sul nostro crollo. quotidiano.net