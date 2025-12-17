Zalone e l’ode alla prostata a reti unificate Mediaset

Checco Zalone sorprende ancora una volta con un’inedita ode alla prostata, presentata in anteprima sulle reti Mediaset. La nuova canzone, inclusa nel suo atteso film 'Buen Camino' in uscita il 25 dicembre con Medusa Film, promette di unire humor e sensibilizzazione. Un’operazione che unisce intrattenimento e impegno, dimostrando ancora una volta la versatilità e il talento del celebre artista italiano.

(Adnkronos) – Checco Zalone ha lanciato la canzone sulla prostata a reti unificate Mediaset, svelando in anteprima un estratto del videoclip del brano incluso nel suo nuovo film 'Buen Camino', dal 25 dicembre nelle sale con Medusa Film. "E' un dono a voi donne e alla pazienza che avete quando tu maschio hai la 'prostata . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: Checco Zalone stasera a reti unificate su Mediaset Leggi anche: Dono di Natale da Checco Zalone, stasera videomessaggio su Mediaset a reti unificate

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.