Yungblud rivela di aver ricevuto una lettera Robbie Williams | Mi ha scritto quando era necessario

Yungblud ha condiviso in un’intervista un episodio significativo della sua carriera: aver ricevuto una lettera da Robbie Williams, che gli ha offerto supporto e comprensione in un momento difficile. Il rapporto tra i due artisti mette in luce l’importanza dell’empatia e del sostegno reciproco nel mondo della musica.

Yungblud in una recente intervista ha parlato dell’influenza avuta da Robbie Williams, in un momento nel quale l’ex Take That è entrato in contatto con il rocker di Doncaster per fornire un supporto attraverso la sua empatia. È stato un anno di alti e bassi per Yungblud, dall’uscita del suo nuovo album Idols, al lancio del suo locale e alla conquista delle sue prime nomination ai Grammy, fino alla perdita del suo mentore Ozzy Osbourne e alla necessità di annullare i suoi ultimi concerti dell’anno per motivi di salute. È candidato ai Grammy per i premi Miglior album rock, Miglior canzone rock e Miglior interpretazione rock, quest’ultima per la versione di Changes che ha suonato all’ultimo concerto dei Black Sabbath, Back To The Beginning tenutosi a luglio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

