Yuasa Battery Ortenzi mastica amaro | Ci avevamo sperato

La stagione della team Yuasa Battery si presenta complessa, nonostante un inizio promettente. A Monza, la squadra ha mostrato un ritmo elevato, alimentando speranze di una svolta importante. Tuttavia, il risultato finale di un solo punto lascia l'amaro in bocca, evidenziando le sfide ancora da affrontare per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Stava per arrivare di nuovo a Monza la prima svolta della stagione per una Yuasa che ha giocato a ritmo importante ma torna dalla Brianza con un solo punto all’attivo. L’analisi di coach Massimiliano Ortenzi è esattamente nella direzione di una gara vissuta su due piani, con un’ottima partenza di Grotta e la reazione di Monza con il tie-break che ha premiato la capacità dei padroni di casa di gestire meglio i momenti chiave. "Ci eravamo detti prima della gara che volevamo tornare da Monza portandoci via qualcosa – ribadisce Ortenzi - Speravamo in una vittoria ma non ci siamo riusciti. In queste dodici finali, Monza era la prima in calendario, ci siam promessi che non dobbiamo mai mollare nessun pallone e lo abbiamo fatto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

