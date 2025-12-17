Xylella | una proposta per la rigenerazione olivicola a beneficio dei cittadini

Una proposta del consigliere Antonino mira a rilanciare il settore olivicolo a Brindisi attraverso il progetto “Radici Future Brindisi”, focalizzato sulla rigenerazione delle coltivazioni e la valorizzazione del paesaggio rurale. L'iniziativa si propone di favorire lo sviluppo sostenibile e il benessere dei cittadini, contribuendo alla rinascita dell’area attraverso interventi mirati nel settore olivicolo.

Immagine generica

BRINDISI - Il consigliere comunale Alessandro Antonino (Impegno per Brindisi) ha protocollato una proposta di deliberazione consiliare per l’istituzione del progetto comunale “Radici Future Brindisi”, un’iniziativa volta alla rigenerazione olivicola, alla riqualificazione del paesaggio rurale e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

