Xylella | una proposta per la rigenerazione olivicola a beneficio dei cittadini
Una proposta del consigliere Antonino mira a rilanciare il settore olivicolo a Brindisi attraverso il progetto “Radici Future Brindisi”, focalizzato sulla rigenerazione delle coltivazioni e la valorizzazione del paesaggio rurale. L'iniziativa si propone di favorire lo sviluppo sostenibile e il benessere dei cittadini, contribuendo alla rinascita dell’area attraverso interventi mirati nel settore olivicolo.
BRINDISI - Il consigliere comunale Alessandro Antonino (Impegno per Brindisi) ha protocollato una proposta di deliberazione consiliare per l’istituzione del progetto comunale “Radici Future Brindisi”, un’iniziativa volta alla rigenerazione olivicola, alla riqualificazione del paesaggio rurale e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
PSR Puglia Target di spesa raggiunto e pronti ulteriori 544 milioni di euro.
Xylella: una proposta per la rigenerazione olivicola, a beneficio dei cittadini - Il consigliere comunale Alessandro Antonino ha protocollato una proposta deliberativa: "Un avviso pubblico comunale per l’assegnazione gratuita di piante di olivo" ... brindisireport.it
Xylella e fondi per il reimpianto, Pentassuglia risponde a La Pietra: «Nessuna opacità, numeri alla mano» - L’Assessorato all’Agricoltura replica al sottosegretario La Pietra: rendicontati oltre 195 milioni, mentre si attendono ancora fondi e provvedimenti ministeriali per sostenere i reimpianti ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Forza Italia presenta un piano straordinario per sradicare definitivamente la Xylella dando nuovo slancio all’olivicoltura pugliese e italiana. Una proposta concreta, voluta dal Segretario Antonio Tajani, per sostenere la Puglia, che da sola rappresenta il 40% d - facebook.com facebook
