Nel suggestivo scenario di Saturday Night’s Main Event, il WWE Universe ha assistito a momenti indimenticabili: Sol Ruca si è presa la sua rivincita battendo Bayley e ora si prepara a sfidare Chelsea Green per lo US Title. È stata anche una serata di addii e di nuove stelle emergenti, che hanno conquistato il pubblico con prestazioni sorprendenti, lasciando il segno in un evento ricco di emozioni e sorprese.

© Zonawrestling.net - WWE: Sol Ruca passa all’incasso, dopo aver battuto Bayley sfiderà Chelsea Green per lo US Title

Saturday Night’s Main Event è stata la serata in cui il WWE Universe ha detto addio a John Cena, ma anche la serata in cui nuove Superstar sono emerse e hanno conquistato i fan con le loro prestazioni sul ring. Tra queste Superstar, Sol Ruca è sicuramente quella uscita meglio da SNME avendo conquistato una pesantissima vittoria ai danni di Bayley. L’ex Women’s North American Champ si era già fatta notare nel main roster, ma la vittoria di sabato potrebbe proiettarla verso altri grandi successi. Chelsea e Ethan in pericolo. In un segmento backstage Chelsea Green ha fatto irruzione nell’ufficio di Ava a sostegno del compagno tag team Ethan Page, che nel corso della puntata è stato sfidato da Moose per il North American Title. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

