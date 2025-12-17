WWE | NXT si apre con un giallo Blake Monroe perde il titolo ingenuamente e inaspettatamente

NXT, il roster WWE noto per le sue sorprese, si apre con un episodio ricco di colpi di scena. Blake Monroe perde il titolo in modo inatteso e senza preavviso, alimentando ulteriormente il clima di suspense e imprevedibilità che contraddistingue questa federazione. La serata si rivela ancora una volta un mix di emozioni e sorprese, confermando la natura imprevedibile di NXT.

NXT è sicuramente il roster WWE dove le sorprese accadono più spesso e dove ci si può aspettare di tutto ad ogni puntata, ma difficilmente qualcuno avrebbe potuto anche solo immaginare quanto successo questa notte. L’inizio di puntata ci ha infatti regalato un cambio titolo inaspettato, una prima gioia per Thea Hail e una delusione enorme per Blake Monroe, colpevole di un errore abbastanza grande che le è costato inevitabilmente il titolo. First reaction: Shock!. La scorsa settimana Thea Hail era stata la più lesta di tutte ad approfittare della Open Challenge indetta da Blake Monroe e l’aveva fatta cedere alla Kimura Lock senza però che il match fosse effettivamente iniziato. Zonawrestling.net

