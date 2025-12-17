WWE | Dopo il finale sbagliato tra Monroe e Hail caos nel backstage e diverse storie da cambiare

Il finale inaspettato tra Monroe e Hail ad NXT ha scatenato un vero caos nel backstage, portando a cambi di storyline e rivisitazioni improvvise. La notte ha riservato sorprese sia per i fan sia per le protagoniste, con conseguenze che si faranno sentire nei prossimi appuntamenti. Un episodio che ha acceso nuove discussioni nel mondo WWE, lasciando il pubblico in attesa di scoprire come evolveranno le vicende.

Come vi abbiamo raccontato, questa notte ad NXT c'è stato un cambio titolo inaspettato sia per i fan, ma anche per le due protagoniste sul ring e per chi dirige da dietro le quinte. Blake Monroe ha perso il titolo nordamericano contro Thea Hail, ma il match avrebbe dovuto avere un altro esito con la vittoria della campionessa. Il mancato kick out di Monroe ha costretto l'arbitro a proseguire il conto fino a 3 e a quel punto è esploso il caos dietro le quinte con piani di settimane gettati al vento e storie da riscrivere non soltanto per le due protagoniste sul ring. Colpa dell'inesperienza?. Sembrerebbe, stando a quanto riportato da PW Insider che Monroe sia rimasta brevemente senza fiato dopo la Springboard Senton di Hail e per questo ha alzato il braccio in ritardo.

Accidental Title Change Takes Place On NXT After Botched Finish

