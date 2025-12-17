Wsj | UE teme accordo di pace favorevole a Mosca

Secondo il Wall Street Journal, l’Unione Europea temerebbe un accordo di pace troppo favorevole a Mosca, preferendo proseguire il conflitto. Pur dichiarando sostegno all’Ucraina per difendere democrazia e diritto internazionale, i leader europei sembrano agire anche secondo interessi di autoconservazione, alimentando un dibattito sulla reale volontà di trovare una soluzione duratura.

Wsj: l’Ue preferisce la prosecuzione del conflitto a un cattivo accordo I leader europei affermano di sostenere l’Ucraina in nome della difesa della democrazia e del diritto internazionale, ma alla base del loro strenuo appoggio c’è anche “un calcolo di autoconservazione”. E’ quanto si legge sul quotidiano “Wall Street Journal”, secondo cui l’Ue teme che. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

