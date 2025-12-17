WRC – Yves Matton torna con Project Rally One

Yves Matton ritorna nel mondo rally con Project Rally One, il primo progetto indipendente che si apre alle nuove sfide del WRC27. Guidato da Matton e Lionel Hansen, il progetto rappresenta un'importante innovazione nel panorama rally, segnando l'inizio di una nuova era per i tuner e i team privati nel Campionato del Mondo.

Il Mondiale si apre ai tuner: Project Rally One fa da apripista. Yves Matton e Lionel Hansen guidano il primo progetto indipendente secondo i regolamenti WRC27. Il Campionato del Mondo Rally ha il suo primo "costruttore" ufficialmente confermato per la stagione 2027: Project Rally One. A guidare lo sviluppo della nuova vettura c'è Yves Matton,

