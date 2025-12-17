WRC – Hyundai test invernali tra fango e pioggia

Le prove invernali della Hyundai nel WRC si svolgono tra fango e pioggia, con condizioni climatiche avverse che trasformano i test in vere e proprie sessioni di guida su sterrato. Le basse temperature e il maltempo rappresentano una sfida per la Casa coreana, impegnata a perfezionare le vetture in vista della stagione 2026, tra ostacoli naturali e strategie di sviluppo.

Maltempo e temperature sopra lo zero trasformano i test in vista della stagione 2026 in sessioni sullo sterrato per la Casa coreana. I test Hyundai in Finlandia, programmati come prove invernali in vista della stagione WRC 2026, si stanno svolgendo in condizioni decisamente lontane dalle aspettative. Dopo l'apertura del programma affidata a Thierry Neuville nella .

