WRC – Alghero riabbraccia il cuore della lotta mondiale

17 dic 2025

Alghero si prepara ad accogliere la 23ª edizione del Rally Italia Sardegna, un evento di rilevanza internazionale che riporterà il cuore della competizione nel cuore della Sardegna. Dal 1 al 4 ottobre, la città diventerà il centro pulsante della lotta mondiale, ospitando appassionati e piloti pronti a vivere momenti di pura adrenalina e sfide emozionanti. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del motorsport.

La città sarà il quartier generale della 23ª edizione del Rally Italia Sardegna, in programma dall’1 al 4 ottobre del prossimo anno. La Sardegna si prepara ad accogliere per la 23ª volta il World Rally Championship, con il Rally Italia Sardegna che dall’1 al 4 ottobre 2026 sarà il penultimo appuntamento della stagione, nonché ultimo . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

